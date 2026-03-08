-
Георги Клисурски: Няма риск за доставките на горива заради конфликта в Иран
Какво знаем за двата дрона, които временно затвориха въздушното пространство на летище „Васил Левски“ - София
Задръствания от товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“
Заради конфликта в Близкия изток: Ще успеят ли сънародниците ни да се приберат у дома
Велизар Шаламанов: До момента са изведени около 2600 човека от над 11 страни, където има риск от ракети и дронове
Експедитор: Ескалацията в Близкия Изток влияе на стоковите доставки и цените
Редактор: Ралица Атанасова
