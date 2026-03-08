В навечерието на Международния ден на жената стотици мъже се събраха пред парламента във Виена, за да изразят позицията си срещу насилието над жените. Демонстрацията бе организирана под лозунга „Никога не упражнявайте насилие над жени“, пише БТА.

Участниците подчертаха, че насилието над жените е проблем на мъжете и че всеки трябва да поеме отговорност за промяна. Предприемачът Манфред Цайсбергер, който като дете е бил жертва на насилие, призова за повече солидарност и достъпна терапия за пострадалите. „Бих искал сега да изпратим сигнал до парламента. Моля за действия и активност“, каза той.

Експерти от сдружението „Нов старт“ подкрепиха инициативата и подчертаха необходимостта от повишаване на обществената осведоменост по темата.

Цайсбергер предложи също да бъде създадена спешна телефонна линия за мъже в риск, за да знаят на кого да се обадят, когато усетят, че могат да загубят контрол.

Редактор: Ралица Атанасова