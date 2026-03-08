По повод Международния ден на жената редица популярни български личности отправиха поздрави и пожелания към всички дами в ефира на “Събуди се”.

Актьорът Даниел Пеев - Дънди пожела на жените да продължават да бъдат силни и вдъхновяващи: „Бъдете все така нежни и уверени, а понякога и вие да дърпате конците на по-силния пол.“

Отбелязваме 8 март - Ден на жената

“Пожелавам на дамите здраве, щастие и много любов”, каза шеф-готвачът Станислав Иванов.

С поздрав към жените се включи и Теодор Венков - Чикагото, който пожела на дамите да бъдат винаги красиви, привлекателни и усмихнати.

Продуцентът Андрей Арнаудов отбеляза, че днес празникът е повод жените да се почувстват специални и обичани. Поздрави отправиха още попфолк изпълнителят Азис и певецът Вениамин, които пожелаха на дамите здраве, щастие и вдъхновение.

