Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в 09:21 ч. местно време в понеделник в западния турски окръг Денизли, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7 км, като епицентърът му е бил в района на град Булдан. До момента няма информация за пострадали хора и сериозни материални щети.

Редактор: Дарина Методиева