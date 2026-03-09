Снимка: iStock
Трусът е регистрира в 09:21 ч. местно време в понеделник
Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в 09:21 ч. местно време в понеделник в западния турски окръг Денизли, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Трусът е регистриран на дълбочина 7 км, като епицентърът му е бил в района на град Булдан. До момента няма информация за пострадали хора и сериозни материални щети.
Редактор: Дарина Методиева
Източник: Кристиан Стратев, БТА
