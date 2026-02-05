Турция се готви за отбележи три години от най-опустошителното земетресение в историята на страната. На 6 февруари 2023 г. трус с магнитуд 7,8 изравни със земята цели градове. Загинаха близо 54 000 души в Турция и още 6000 в Сирия. Към днешна дата над 450 000 домове са построени в засегнатите от земетресението райони.

Кахраманмараш е един от най-тежко пострадалите градове от опустошителното земетресение. Десетки хиляди семейства останаха без домове, а милиони хора избягаха. Днес обаче засегнатите градове започват да се възстановяват.

Две години от опустошителните земетресения в Турция

В Кахраманмараш, например, по данни на турската държава, са построени над 93 000 жилища. Все още обаче има хора, които живеят във временни лагери, като в района на Хатай - с над 1200 души. Въпреки това обаче, хората все още се опитват да се отърсят от спомените, а други казват, че психологическите травми ще останат за цял живот.

В петък се очаква турският президент Реджеп Ердоган да даде изявление от Кахраманмараш и да направи равносметка за това как се е променил живота след земетресението.