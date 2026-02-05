Снимка: iStock СПЕЦИАЛНО
-
Пожар избухна на плаж в Слънчев бряг
-
След снеговалежа в Пловдив: Паднаха огромни дървета и клони, има премазани коли
-
Гняв и протести след смъртта на мъж в катастрофа край Враца
-
Джип се вряза в ресторант в Пловдив, жена пострада (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Паднала скална маса затруднява движението в Кресненското дефиле (ВИДЕО)
-
След смъртта на бившия кмет на Червен бряг и Сияна: Граждани излизат на протест в Телиш
Земетресението взе хиляди жертви
Турция се готви за отбележи три години от най-опустошителното земетресение в историята на страната. На 6 февруари 2023 г. трус с магнитуд 7,8 изравни със земята цели градове. Загинаха близо 54 000 души в Турция и още 6000 в Сирия. Към днешна дата над 450 000 домове са построени в засегнатите от земетресението райони.
Кахраманмараш е един от най-тежко пострадалите градове от опустошителното земетресение. Десетки хиляди семейства останаха без домове, а милиони хора избягаха. Днес обаче засегнатите градове започват да се възстановяват.
Две години от опустошителните земетресения в Турция
В Кахраманмараш, например, по данни на турската държава, са построени над 93 000 жилища. Все още обаче има хора, които живеят във временни лагери, като в района на Хатай - с над 1200 души. Въпреки това обаче, хората все още се опитват да се отърсят от спомените, а други казват, че психологическите травми ще останат за цял живот.
В петък се очаква турският президент Реджеп Ердоган да даде изявление от Кахраманмараш и да направи равносметка за това как се е променил живота след земетресението.
Последвайте ни