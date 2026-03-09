В българската икономика все още остават около 3,7 милиарда лева, които не са обменени, което представлява близо 88% от наличните левове в обращение. Това стана ясно по време на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото в Министерския съвет.

Българската народна банка ще обменя левове в евро безсрочно, докато търговските банки и „Български пощи“ ще извършват обмен без такси до средата на годината.

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов представи и данни за извършените операции по обмяната. За периода 2–6 март в „Български пощи“ са реализирани 7 994 операции на обща стойност 9,295 млн. лева. От 5 януари до 6 март общият брой на операциите достига 169 064, като обменената сума е 245,841 млн. лева.

Междувременно е започнало и изплащането на пенсиите.

От Министерството на вътрешните работи съобщиха, че между 26 февруари и 5 март са регистрирани 8 нови случая на опити за прокарване на фалшиви евробанкноти, както и опити за интернет измами. От началото на годината до 5 март са отчетени общо 171 случая на опит за пускане в обращение на фалшиви банкноти. Заради това от МВР заявиха, че ще продължат засиленото наблюдение върху обществения ред.

Властите напомниха, че търговците са длъжни да спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото, като при нарушения ще бъдат налагани санкции.

От Комисията за защита на потребителите съобщиха, че са извършени 130 проверки на търговски обекти, при които са съставени 16 акта за административни нарушения. Проверки са направени в салони за красота, заведения за хранене и развлечения, вендинг автомати, парфюмерии и други обекти.

При наблюдение на цените са проверени 4323 стоки, като при 421 от тях е установено необосновано увеличение на цените. Сред тях са плодове и зеленчуци, млечни продукти, колбаси, шампоани, лекарствени продукти и други.

В Комисията за защита на потребителите са постъпили 963 жалби и сигнали, което е по-малко спрямо предходната седмица. По-голямата част от сигналите вече не са свързани директно с въвеждането на еврото.

За периода 10 октомври 2025 г. – 5 март 2026 г. са извършени 10 953 проверки, при които са установени 618 нарушения на Закона за въвеждане на еврото.

От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че в периода 2–6 март са извършени 619 проверки на храни от малката потребителска кошница. Установени са несъответствия, свързани с използване на имитиращи продукти, некоректно етикетиране и липса на информация за вложени имитиращи съставки в заведенията.

Цената остава почти непроменена: Стойността на малката потребителска кошница е 57 евро

Данните за цените на основните храни показват различни тенденции от началото на годината. Намаление има при захарта, фасула, ориза, киселото мляко, бананите и свинското месо, докато поскъпване се отчита при олиото, кашкавала, маслото, прясното мляко, доматите, краставиците и цитрусите.

"Въпреки тези промени стойността на потребителската кошница остава около 57 евро и се задържа на това ниво вече трета поредна седмица", посочи Владимир Иванов.

Данни за инфлацията представи и доц. Атанас Атанасов от Националния статистически институт. По думите му месечната инфлация през февруари спрямо януари е 0,3%, а годишната инфлация спрямо февруари 2025 г. е 3,3% по индекса на потребителските цени.

Най-голямо увеличение на цените има в групата „Развлечения, спорт и култура“ – 15,3%, която включва пакетни почивки, спортни събития, фитнес услуги и курсове. Следват „Ресторанти и хотели“ – 9,1% и „Образователни услуги“ – 8,6%, включително такси за частни училища и езикови курсове.

Ръст има и при алкохолните напитки и тютюневите изделия – 6,2%. Намаление на цените се отчита в секторите „Здравеопазване“ – с 4%, „Информация и комуникации“ – с 3% и „Транспорт“ – с 1,9%.

По данни на НСИ годишната инфлация в България е около 2%, докато средната за еврозоната е 1,9%. По отношение на месечната инфлация страната отчита 0,1%, като по-нисък показател има единствено Кипър.

По време на брифинга Милена Кръстанова направи първата си публична изява като изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Тя заяви, че основният ѝ приоритет ще бъде продължаването на активната работа на НАП и намаляването на дела на сивата икономика.

