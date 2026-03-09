-
Преди края на отоплителния сезон: Как ще се изчисляват изравнителните сметки
Служители на градския транспорт във Варна излязоха на протест
Експерти за промените за кандидат-шофьорите: Проблемът не е в текстовете, а в липсата на контрол
Въпреки жалбата си до КЕВР: Домакинство с фотоволтаици с нова висока сметка
Служители на „Български пощи” излязоха на протест с искане за по-високи заплати
Папа Лъв XIV призова за диалог и спиране на насилието в Близкия изток (ВИДЕО)
