Автобус се е запалил в движение на пътя между Казанлък и Стара Загора. Инцидентът станал по-рано днес, като на място са изпратени екипи на полицията и пожарната.

Заради произшествието движението в района е сериозно затруднено. И в двете посоки са се образували километрични колони от автомобили. От полицията започнаха да пренасочват трафика по обходни маршрути, за да се облекчи движението и да се осигури достъп на екипите, които работят на място.

В превозното средство пътували 27 студенти от Тракийския университет. За щастие, няма пострадали.