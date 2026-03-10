Снимка: iStock
На място има множество коли на полицията, жандармерията, линейки и пожарни
Засилено полицейско присъствие има на улица „Стефан Караджа” в центъра на София. За момента не са напълно ясни причините, но по предварителна информация става дума за сигнал за бомба.
Блокирана е отсечката на улицата от ул. „Дякон Игнатий”, където е сградата на Централна поща, до следващата пресечка по протежението на гърба на бившата Телефонна палата.
Очаквайте подробности!Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС
