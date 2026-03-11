-
Колко ще струва възстановяването на Украйна и кой ще плати сметката (ВИДЕО)
„Числата на седмицата“: Жените у нас печелят с 12% по-малко от мъжете
Цената на шофьорските курсове може да достигне 1000 евро само заради скъпите горива
Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск
Скок на цените на горивата по света: Какви мерки предприемат различните държави
Сметката на колонката: Какво ще се случи с цените на горивата у нас
Протест на служители на градския транспорт в София
Редактор: Станимира Шикова
