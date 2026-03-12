Снимка: iStock
-
Гръцкият министър на отбраната е на посещение в България
-
Стив Уиткоф: Срещнахме се с руска делегация във Флорида, обсъдихме разнообразни теми
-
Хосе Антонио Каст положи клетва като президент на Чили (ВИДЕО)
-
Атанас Запрянов: САЩ няма да искат от България бази за операции в Иран, както от Румъния
-
ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир
-
Прокурорската колегия остави без разглеждане искането на правосъдния министър за нов и.ф. главен прокурор
Финансовата рамка ще бъде гласувана в петък в пленарна зала
Решителни заседания в сградата на парламента за приемане на удължителния бюджет.
След като ресорният министър Георги Клисурски предупреди, че без текстовете да бъдат гласувани има опасност изборите да не са финансово обезпечени, а под риск са и редица обществени плащания, парламентът се зае да разгледа законопроекта.
Комисията по отбрана подкрепи удължителния закон за бюджета
План-сметката, която стъпва на тази от изминалата 2025 година, днес влиза за обсъждане в ресорната бюджетна комисия. А в петък се очаква финансовата рамка да бъде дискутирана и гласувана в пленарната зала на Народното събрание.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни