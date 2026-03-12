Решителни заседания в сградата на парламента за приемане на удължителния бюджет.

След като ресорният министър Георги Клисурски предупреди, че без текстовете да бъдат гласувани има опасност изборите да не са финансово обезпечени, а под риск са и редица обществени плащания, парламентът се зае да разгледа законопроекта.

Комисията по отбрана подкрепи удължителния закон за бюджета

План-сметката, която стъпва на тази от изминалата 2025 година, днес влиза за обсъждане в ресорната бюджетна комисия. А в петък се очаква финансовата рамка да бъде дискутирана и гласувана в пленарната зала на Народното събрание.

Редактор: Дарина Методиева