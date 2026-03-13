Заради аварии е прекъснато топлоподаването в няколко части на столицата, съобщават от „Топлофикация – София“.

Без парно и топла вода остават абонатите на бул. „Цариградско шосе", бл. 10 и ул. „Майор Юрий Гагарин“ 7 в ж.к. „Изток“. Възстановяването на топлоподаването се очаква на 15 март в 11:55 ч.

Няколко столични квартали останаха без топла вода заради аварии

Снощи беше спряно топлоподаването на бул. „Цариградско шосе“ №49, както и в блоковете 12-А и 12-Б. Възстановяването там е планирано за 14 март в 20:10 ч.

Засегнати са и абонатите в ж.к. „Дървеница“ в района между бул. „Свети Климент Охридски“, бул. „Андрей Ляпчев“, ул. „Пловдивско поле“ и ул. „Софийско поле“. Топлоподаването в този участък се очаква да бъде пуснато отново в 10:45 ч. на 14 март.

Редактор: Цветина Петкова