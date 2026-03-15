Тази седмица си отиде проф. Ева Соколова, истински изследовател, писател и съпруга на бившият председател на парламента Йордан Соколов. Една от многото ѝ книги беше представена в предаването „На фокус“. Припомняме това интервю.

Тя е живяла в три епохи. Видяла е с очите си идването на германските, после на руските войници. Колекционира спомени от многобройните си срещи с личности от световна величина. "Това е един от албумите, свързани с политическата дейност на моя съпруг. Много са срещите му. Имаме срещи с папата, с Клинтън".

Споменът е среща: Съпругата на Йордан Соколов за белезите на миналото

Една от най-запомнящите се срещи е в Китай. "Ние ходихме там, след като американците бомбардираха китайското посолство в Белград. Тази среща беше много страшна, защото моят съпруг не знаеше как ще бъде посрещнат в Китай малко след бомбардировката. Той не само успя да обясни позицията на България, а дори каза: "Вие, като велика сила, трябва на нас да ни помогнете в тази тежка ситуация". Въобще той беше дипломат".

"Живяла съм десет години в Царска България, 40 години в Народна Република България и сега живея в Република България, докато Господ каже", бяха думите на проф. Соколова.

Редактор: Ивета Костадинова