Държавните висши училища няма да оцелеят, ако държавата няма нормален редовен бюджет. Това заяви проф. Миглена Темелкова, председател на Съвета на ректорите и ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Тя подчерта, че в момента университетите функционират в условията на 1/12 от миналогодишния бюджет, докато цените на парното, тока и водата вървят нагоре.

Проф. Темелкова предупреди за сериозен риск пред сектора в близките месеци. „Ще издъхнем може би към средата на годината. Особено май-юни, когато спрем да получаваме и такси, които са единственият ни приходоизточник, тогава вече можем да кажем, че ще капитулираме финансово”, алармира тя. По думите ѝ моделът на финансиране в момента води до автоматично нарастване на таксите за платено обучение, които трябва да покриват държавната субсидия, коефициента за качество и таксата, която плаща държавният студент.

От 2000 до 5000 лв: Огромни разлики в заплатите на преподавателите в университетите

Според председателя на Съвета на ректорите страната ни губи позиции на международния пазар заради прекалено високи такси и тромави процедури. „Ние сме ценово неконкурентоспособни на външния пазар, защото таксите ни са прекалено високи в сравнение с такси на други европейски и американски университети”, обясни проф. Темелкова. Тя даде пример с Аграрния университет, където таксите са поне два пъти по-високи от тези в Италия или Турция за същите специалности. Като друга пречка тя посочи визовия режим за студенти от трети страни, който продължава минимум две години.

Проф. Темелкова обърна внимание на факта, че акредитационната процедура за нова специалност отнема над две години. Тя даде пример, че ако пазарът днес има нужда от специалисти по изкуствен интелект, ще отнеме две години и половина, докато университетът започне първи курс по тази специалност.

Редактор: Мария Барабашка