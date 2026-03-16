Британски пенсионер откри, че монета, която дядо му е подарил в детството, е сечена преди новата ера, съобщава BBC News.

В средата на XX век дядото на Питър работил като касиер в транспортна компания в "Лийдс". Той събирал фалшиви или чуждестранни монети, с които пътниците плащали билетите си в автоматите на автобусите и трамваите. Мъжът отделял най-необичайните екземпляри и ги давал на малкия си внук. Питър запазил колекцията през годините и наскоро решил да проучи произхода на една от монетите.

Оказало се, че монетата, използвана някога от неизвестен пътник като обикновено ресто, е на повече от 2000 години. Тя е сечена от картагенците в Кадис (днешна Испания) през I век пр.н.е. На нея е изобразен бог Мелкарт, чийто външен вид напомня за гръцкия герой Херакъл, облечен в лъвска кожа.

Според 77-годишния Питър дядо му би се гордял много, ако беше знаел колко ценна е била находката му. Мъжът реши да дари рядката монета на градския музей в "Лийдс".

Редактор: Мария Барабашка