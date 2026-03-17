Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей е отхвърлил предложения за намаляване на напрежението или за сключване на примирие със Съединените щати. Те са били предадени на Техеран чрез две посреднически държави, съобщи високопоставен ирански представител.

Според него позицията на Хаменей за отмъщение срещу САЩ и Израел е била „твърда и решителна“ по време на първото заседание по външнополитически въпроси, без да се уточнява дали самият лидер е присъствал.

Иран няма да преговаря със Съединените щати за своята ядрена програма

Аятолах Моджтаба Хаменей е върховният лидер на Иран отскоро и притежава крайна власт над всички държавни и военни институции, включително външната политика и ядрената програма. Той има последната дума по всички стратегически въпроси и е ключова фигура в регионалната конфронтация с САЩ и Израел, като неговите решения определят както дипломатическите, така и военните действия на Техеран.

