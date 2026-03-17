Бързото развитие на украинските безпилотни технологии означава, че нито един регион в Русия не може да се счита за напълно безопасен. Това заяви секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу по време на среща в Екатерининбург, цитиран от ТАСС. По думите му броят на т.нар. „саботажни атаки“ срещу Русия е нараснал с около 40% през 2025 г., достигайки 1830 случая.

Шойгу подчерта, че именно напредъкът при дроновете и все по-сложните методи за тяхното използване увеличават заплахата. Междувременно кметът на Москва съобщи, че през уикенда са били свалени около 250 украински дрона при най-големия опит за атака срещу столицата от поне година. Според руското Министерство на отбраната за последното денонощие са неутрализирани общо 421 безпилотни летателни апарата.

Отмениха 300 полета в Русия заради опасения от украински атаки с дрон

На този фон бойните действия продължават и от двете страни - Русия атакува украински цели с артилерия и авиация, докато Украйна нанася удари в дълбочина на руска територия. Шойгу заяви още, че според Москва в подобни действия участват разузнавателни структури от десетки държави, без да дава конкретни имена.