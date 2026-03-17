Ракетните атаки и нападения с дронове срещу американското посолство и дипломатически обект в Ирак бяха възобновени във вторник след серия от удари по-рано същия ден, съобщиха източници от службите за сигурност, предаде "Ройтерс".

Сирените в района са задействани, а в близост до комплекса се е чула експлозия, допълниха източниците.

Силни експлозии разтърсиха района около посолството на САЩ в Багдад

Най-малко три взривни дрона са били насочени и към американски дипломатически обект близо до международното летище в Багдад, активирайки системите за противовъздушна отбрана C-RAM.

В багдадски ресторант очевидец каза пред "Франс прес", че е видял експлозии в небето. Според него системите за противовъздушна отбрана на посолството са били задействани, за да прехванат снаряди. Друг очевидец разказа, че от балкона си е видял пожар в района на посолството.

Към момента не се съобщава за жертви.

