Почина грузинският патриарх Илия II. Той е най-възрастният патриарх в православието към днешна дата (на 93 години). Избран е за патриарх през 1977 - преди почти 50 години.

Новината съобщи местоблюстителят на патриаршеския престол митрополит Шио Муджири, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ.

Поради влошено здраве Илия II беше хоспитализиран в клиника "Чапидзе", а след това и в "Кавказкия медицински център".