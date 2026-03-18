Белият дом съобщи днес, че Китай е дал съгласие за отлагането на посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, предаде "Ройтерс".

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че работят по определянето на нови дати, колкото се може по-скоро. Посолството на Китай във Вашингтон не отговори на запитването за коментар.

Визитата на американския президент в Китай би била първа за него там през втория му мандат на поста.

Отлагането на това посещение засилва несигурността както за пазарите, така и за дипломацията, тъй като войната с Иран повиши цените на петрола, застраши корабоплаването през Ормузкия проток и изостри вниманието на инвеститорите върху енергийната сигурност, обръща внимание "Ройтерс".

Редактор: Ивета Костадинова