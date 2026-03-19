Последен брифинг на ЦИК преди старта на предизборната кампания в полунощ. Председателят Камелия Нейкова обяви, че днес е определен редът, по който наблюдатели, представители на партии, коалиции, инициативни комитети и регистрирани кандидати, НПО и БАН могат да наблюдават процеса по удостоверяване на машините от трите отговорни институции - МЕУ и българските Институти по стандартизация и по метрология. Изборите за парламент ще се проведат на 19 април.

По думите ѝ заявления от желаещите наблюдатели се подават до ЦИК до 23 март.

Подготовката за изборите върви нормално, поясни тя. По думите ѝ във всяка листа има по 24 участници в изборния процес, освен в Смолян, където има още един - независим. "Регистрираните кандидати са 4786 общо в цялата страна. От тях 1439 са жени, 3347 са мъже. 1019 са кандидати в два района, което е разрешено от Изборния кодекс. Вчера на заседание на ЦИК беше заличена регистрацията на кандидатка, регистрирана от две политически сили в един изборен район - Хасково, както и на трима кандидати, регистрирани от една политическа сила, но в повече от позволените 2 МИР", съобщи Нейкова.

Последен ден преди старта на предизборната кампания

Тя уточни, че сайта на комисията вече има подсекция за кандидатските листи, където са публикувани имената на всички кандидати по изборни райони, а има възможност за търсене и по име. "Днес до 17 часа изтича срокът, в който партиите и коалициите имат право, при постъпване на заявление от кандидат, да го оттеглят. След това да предложат регистрация на нови кандидати. Оттук нататък смяна е позволена само при смърт или трайна невъзможност за участие в изборите", посочи Нейкова.

Продължава и подаването на декларации за гласуване извън страната, като срокът е до 24 март. "По наши данни са 35 314 избиратели са заявили волята си да упражнят своя вот. За сравнение общо подадените заявления за предишните избори бяха 30 688. ЦИК има срок до 28 март да определи броя на секциите и местонахождението им, но това се случва по предложения на дипломатическите представителства. Регистрирани са 9 български организации с наблюдатели на вота, както и една международна", обяви още Нейкова и призова за спазване на правилата по време на предизборната кампания.

Нейкова поясни, че по отношение европейския регламент 900, уреждащ финансирането на рекламните материали на партиите, ЦИК не може да вземе отношение, защото ЕК е постановила той да не се прилага за уредени в държавното законодателство въпроси, случая Изборния кодекс. Освен това не е определен национален орган, който да следи за прилагането му. Нейкова допусна, че Министерството на културата може да бъде определен за такъв.

Припомняме, че до предсрочен вот се стигна, след като на 11 декември 2025 г. правителството на Желязков подаде оставка след седмици на протести срещу бюджета за 2026 г. В момента на власт е служебен кабинет с премиер Андрей Гюров.

Във вота на 19 април ще участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат - в Смолян. Проверка в РИК 22 показва, че става дума за Тодор Тодоров Батков.