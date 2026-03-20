Руската служба на "Би Би Си" публикува резултатите от проучване, според което загубите на руски военни от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. надхвърлят 204 000 души. В списъка са включени 204 626 имена, като само между 6 и 20 март 2026 г. са добавени 1860 нови загинали.

Близо 37% от загиналите са граждански лица, които са подписали договор с руската армия след началото на конфликта. Много от тях преди това са били обявени за безследно изчезнали. Повечето нови записи обхващат смъртта на военнослужещи от края на 2024 г. и началото на 2025 г.

Проучването използва различни източници - публикувани некролози, данни от регистрите на наследствата и съдебни решения, за да потвърди загубите. Забавянето при потвърждаването на смъртта обяснява намаляването на цифрите в графиките, отбелязва "Би Би Си".

Експертите подчертават, че нарастването на загубите се дължи на промяната в характера на военните действия - масовото използване на дронове, разширяване на минните полета и интензивни настъпателни операции, които затрудняват евакуацията на ранените и загиналите.

По данни на Би Би Си, повече от 80% от потвърдените загинали, обявени първоначално за безследно изчезнали, са загинали през 2024 и 2025 г. Най-много потвърдени жертви има в Башкортостан и Татарстан.

Според разследването, 57% от загиналите са доброволци, мобилизирани лица и затворници, изпратени на фронта, които преди конфликта не са били част от редовната армия.

От началото на войната са загинали и 7009 руски офицери, включително 494 подполковници, 164 полковници и 13 генерали, сред които и бившият генерал-майор от МВР Андрей Головацки.

Реалният брой на жертвите се смята за по-висок, като експертите предполагат, че Би Би Си е успяла да потвърди между 45% и 65% от действителните загуби, тъй като част от телата вероятно остават на бойното поле.

Прибавянето на загубите на проруските подразделения в ДНР и ЛНР може да увеличи общия брой до 335 809–478 224 души, според британската медия.

Редактор: Цветина Петкова