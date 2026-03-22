Ивайло Калушев е погребан вчера, съобщи в социалните мрежи поетът Румен Леонидов. На церемонията в Централни софийски гробища са присъствали около стотина негови близки и приятели.

Първоначално погребението е било планирано за неделя, но след разпространението на информацията в социалните мрежи семейството е взело решение да промени датата.

Междувременно разследването по случая продължава. Последната информация от прокуратурата е, че е поискана техническа помощ от Съединени американски щати и Европол във връзка с иззети телефони, компютри и друга техника.

Близки на загиналите заявяват, че не вярват във версията на разследващите, според която става дума за убийства и самоубийства. Според тях има редица неясноти, включително разминавания в установените наранявания по телата.

