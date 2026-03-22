Ученици от 10. „В“ клас на Националната гимназия за древни езици и култури създадоха уебсайт, посветен на българските народни песни. Проектът, наречен „Песнословник“, събира диалектни думи от фолклора и обяснява техните значения.

Идеята на сайта е да помогне на хората да разберат по-добре текстовете и смисъла на народните песни.

„Целта е българското общество да се докосне по-дълбоко до своето народно творчество, като разбере напълно съдържанието на песните“, обясни ученичката Мирослава Емилова.

Създаването на платформата отнема около месец. Учениците сами разработват концепцията, дизайна и структурата на сайта, като получават техническа помощ.

Частно училище в София изгони двама шестокласници след спор за такси

„Класът реши как да изглежда сайтът – от името до дизайна. За техническата част ни помогна баща ми, който е програмист“, разказа Елеонора Серафимова.

Събирането на песните и думите е осъществено с помощта на близки, роднини и приятели.

„Набирането на материал стана основно чрез хора от различни региони, които ни помогнаха с думи и песни“, допълни Василена Георгиева.

Учениците се надяват „Песнословник“ да стане част от учебния процес.

„В часовете по музика често се изучават народни песни, но няма лесно достъпен превод на диалектните думи. Смятаме, че нашият сайт може да бъде много полезен“, посочи Георгиева.

Успешни практики: Проучване показва високи резултати сред учениците от уязвими групи

Ръководител на проекта е учителят по музика Даниел Иванов. „Този проект провокира учениците да се обърнат към корените си и същевременно събира на едно място богатството на българския език“, каза той.

Сайтът разполага с търсачка по думи, както и възможност за разглеждане по азбучен ред и по фолклорни региони. В него вече са събрани диалектни изрази от 14 области на страната.

Сред примерите са думи като „плевни го“ – „плени го“, „равниш“ – „приравнявам“, „зъмни го“ – „вземи го“ и „накичи го“, свързано с ритуала по даване на китка.

Всеки потребител на сайта може да допълва думи и тяхното значение към речника на „Песнословник”.

Редактор: Румен Лозанов