В предаването „Офанзива“ гостува художникът Иван Янев, които разказаха за пътя на твореца, смисъла на изкуството и съвременната културна среда у нас. Поводът е изложбата на Янев в галерия „Вежди“, където са представени негови пластики от мрамор, базалт и хром.

Иван Янев е роден в Кърджали, завършва дърворезба в Трявна, а по-късно и Художествената академия в София. Днес той създава изящни творби, в които съчетава различни материали и търси баланс между форма и идея. По думите на Вежди Рашидов изборът му да покаже именно този автор не е случаен. Той подчертава, че галерията няма да прави компромиси и ще представя само изключително талантливи творци - независимо дали са утвърдени или млади.

Рашидов откроява чистотата на формата и фината естетика в работите на Янев, които според него носят влияние от дърворезбата - изкуство, свързано с „живия материал“. В същото време той отправя критика към съвременната ценностна система, която според него е подменена от комерсиални интереси и неразбиране за ролята на културата.

От своя страна Иван Янев разказва за прехода си от дърво към камък. По думите му интересът към камъка се заражда постепенно, след експерименти с инструменти и материали. Част от творбите му са изработени от кърджалийски базалт, който той комбинира с метал, за да постигне контраст между тежестта на земното и лекотата на духовното.

Художникът обяснява, че не разделя изкуството на приложно и изящно - за него то е едно цяло. В работите си често вплита философски идеи, като например съчетаването на камъка като символ на земята и хрома като отражение на въздуха и духа. Тази концепция е ясно видима в произведения като „Две страни“.

Янев живее и работи основно в родовата си къща в село Рабово, където има ателие. Въпреки че е творил и в чужбина, включително в Майорка, той не прави сравнение между местата, а подчертава, че всяко носи различно вдъхновение.

Сред новите му търсения е работата със стъкло, което той вижда като естествено продължение на идеята за съчетаване на елементите - земя, въздух и светлина. Макар да среща технически трудности, Янев вярва, че този материал ще отвори нови възможности за изразяване.

Хромът остава ключов елемент в творбите му, тъй като отразява околната среда и включва зрителя в самото произведение. Така всяка творба се променя според гледната точка и светлината, превръщайки се в динамично преживяване.

Изложбата в галерия „Вежди“ представя именно тази философия - изкуство, което съчетава материя и дух, стабилност и движение, и кани зрителя да стане част от него.