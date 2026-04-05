Само на 17 години певицата Сирма Стоянова от Козлодуй привлече вниманието с дебютната си авторска песен „Омръзна ми“, посветена на училищния тормоз и омразата. За броени дни видеото събира десетки хиляди гледания в социалните мрежи, превръщайки се в силно послание към младите хора.

Зад успеха ѝ обаче стои лична история, белязана от години на подигравки, вербален тормоз и социална изолация в училище. „В училище често се чувствах сама, неразбрана. Била съм жертва на вербален тормоз, който в някаква степен продължава“, сподели Сирма. По думите ѝ тормозът не винаги е явен – понякога е в мълчанието, пренебрежението и опитите за злепоставяне.

Вместо да замълчи, тя превръща преживяното в музика. Така се ражда „Омръзна ми“ – песен, която описва личната ѝ болка, но и отправя послание към всички млади хора, преминаващи през подобни изпитания. „Музиката винаги е била част от мен. Тя е начин да изразявам себе си и да превръщам емоциите в нещо смислено“, каза младата изпълнителка. Тя признава, че често е чувала обезкуражаващи думи, но именно това я е мотивирало да създаде песента си.

Сирма е отличничка в Математическата гимназия в Козлодуй, участва в олимпиади и състезания по математика и физика, тренира спортове и свири на пиано. Въпреки натовареното си ежедневие, тя съчетава науката и музиката с еднаква отдаденост. „Музиката и математиката вървят ръка за ръка“, сподели тя.

Песента ѝ вече има силен отзвук в социалните мрежи, а самата тя използва вниманието, за да говори открито за тормоза в училище. Посланието ѝ е насочено към повече емпатия, смелост и споделяне на проблемите. „Важно е младите хора да говорят, да не мълчат и да не вярват на обидите“, каза Сирма, която иска да бъде пример и вдъхновение за други ученици.

