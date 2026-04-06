Започва Страстната седмица, през която християните почитат страданията на Исус Христос в последните дни от земния му живот.

Църквата определя всеки ден от тази седмица като велик или свят и със специални богослужения отбелязва пътя на Христос към Голгота, страданията, кръстната смърт и погребението му.

В началото на Страстната седмица в храмовете обичайно се слага черна завеса на Царските двери, а иконите на Богородица и Иисус Христос на места се покриват с черно платно.

