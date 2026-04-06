Иранското външно министерство заяви, че американска операция за спасяване на пилот може да е била прикритие за „кражба на обогатен уран“ от Ислямската република. Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ са спасили втори член на екипажа на изтребител F-15, който се разби над Иран в петък. Той определи мисията за смела операция по издирване и спасяване.

Иран съобщи, че е свалил американски изтребител

Иранските военни обаче я описаха като „операция за измама и бягство“, като заявиха, че тя е била „напълно осуетена“. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи посочи, че около операцията има „много въпроси и неясноти“. „Районът, в който се твърди, че е бил американският пилот в провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад, е далеч от мястото, където те са се опитали да кацнат или да разположат сили в централната част на Иран. Възможността това да е била операция за измама с цел кражба на обогатен уран изобщо не бива да се изключва“, заяви Багаеи. Той твърди, че операцията е била „провал“ за Съединените щати.

Иранската армия съобщи, че няколко американски самолета са били принудени да извършат аварийни кацания в южната провинция Исфахан, след като са били поразени по време на мисията

