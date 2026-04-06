Снимка: БТА/АП
Ударена е и петролна платформа край Крим
Украинските военни са поразили през нощта руски боен кораб в черноморското пристанище Новоросийск, както и петролна платформа край Крим. Това обяви днес командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.
"Ударът е бил нанесен срещу руската ракетна фрегата „Адмирал Григорович", заяви Бровди в приложението Telegram.
Източник: Виктор Турмаков, БТА
