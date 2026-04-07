Мостът "Крал Фахд", свързващ Саудитска Арабия с островната монархия Бахрейн беше затворен днес сутринта поради опасения за ирански ответни атаки, предаде "Асошиейтед прес".

Виадуктът, дълъг 25 километра, е единствената сухопътна връзка на арабския полуостров, където се намира базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ.

Новият ултиматум: Тръмп плаши Иран с унищожение на гражданска инфраструктура. Техеран: Готови сме за врага

Американският президент Доналд Тръмп постави на Иран ултиматум да деблокира Ормузкия проток до 20.00 ч. днес иначе ще бомбардира иранските електроцентрали и мостове.

