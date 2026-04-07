В три часа след полунощ изтича поредният ултиматум на американският президент Доналд Тръмп срещу Иран. Той заплаши, че американската армия ще унищожи ключови обекти от цивилната инфраструктура на страната, като електроцентрали и мостове. Това ще стане, ако Иран не отвори за корабоплаване Ормузкия проток. В изявление на иранската Революционна гвардия се казва, че заплахите на Тръмп няма да се отразят на готовността на иранската армия да посрещне врага.

Тръмп заплаши с удари по електроцентрали и мостове в Иран, ако не бъде отворен Ормузкият проток



Докато тече размяната на реплики, продължават бомбардировките на американски и израелски самолети в Иран, както и ракетният обстрел от Иран срещу Израел и държавите в Персийския залив, в които има американски бази.

Тръмп заплаши Иран с удари по електроцентрали, ако не бъде вдигната блокадата на Ормузкия проток до 48 часа

"Текат последните осем часа от най-новия ултиматум на Тръмп към Иран. Президентът на САЩ за пореден път удължи срока към Техеран да отвори Ормузкия проток и заяви, че ако това не се случи, ще бъдат нападнати граждански цели в страната. Тръмп по никакъв начин не обясни решението си да удължи срока с още един ден. В понеделник той отново повтори, че ако Иран до вторник вечерта в 20 часа източно време не изпълни исканията му за отваряне на протока, ще бъде нападнат. Той подчерта, че цялата страна може да бъде превзета „за една вечер“, което, според него, може да се случи още тази нощ", заяви в "Здравей, България" кореспондентът на NOVA от САЩ Галина Петрова.

На въпрос от журналисти дали иска иранския петрол, както и венецуелския, президентът недвусмислено отговори, че "го иска, защото трофеите са за победителите, както и защото преди всичко е бизнесмен"

Някои политици вече започнаха да се съмняват в психичното здраве на президента, като го нарекоха "неуравновесен, откачен и безумен". Бившият сенатор републиканец Марджъри Тейлър Грийн, която беше негов съюзник и поддръжник на движението МАГА, дори го призова да се помоли на Господ за прошка след нецензурна публикация, изпълнена с ругатни, в която той говореше за Аллах и отправяше заплахи към иранския народ.

Много демократи вече започват да говорят и за 25-ата поправка на Конституцията, която би могла да отнеме президентството на Доналд Тръмп. Разбира се, това е малко вероятно, тъй като в процеса важна роля играе Джей Ди Ванс, който към момента стои твърдо зад държавния глава.

С всеки изминал ден обаче тази война създава все повече проблеми за администрацията, тъй като много американци не я одобряват.

Повече по темата гледайте във видеата.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Станимира Шикова