Кран с тегло 350 тона се срути по време на строеж на нов мост в Белград. Един човек е загинал, а други трима работници са ранени, предават местните медии.

Инцидентът е станал по време на изграждането на новия мост над р. Сава. Тримата работници са транспортирани до Спешния център в сръбската столица, предаде кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева.

Два екипа на спешна помощ са на място, а полицията обезопасява строителната площадка, съобщи обществената телевизия РТС.

