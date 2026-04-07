Снимка: iStock, илюстративна
Трима работници са ранени след падането на 350-тонното съоръжение над река Сава
Кран с тегло 350 тона се срути по време на строеж на нов мост в Белград. Един човек е загинал, а други трима работници са ранени, предават местните медии.
Инцидентът е станал по време на изграждането на новия мост над р. Сава. Тримата работници са транспортирани до Спешния център в сръбската столица, предаде кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева.
Два екипа на спешна помощ са на място, а полицията обезопасява строителната площадка, съобщи обществената телевизия РТС.
Източник: Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Последвайте ни