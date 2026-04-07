Белият дом опроверга днес слуховете, че САЩ биха могли да използват ядрено оръжие срещу Иран.

Администрацията написа в социалната мрежа Х, в отговор на публикация на профил, свързан с бившия кандидат-президент на Демократическата партия Камала Харис, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс не е казал нищо, което да създава впечатлението, че биха могли да бъдат използвани ядрени оръжия.

Публикацията, на която реагира Белият дом, гласи следното: "Джей Ди Ванс не се отказва от думите си след новото съобщение на Доналд Тръмп, в което се казва, че "цяла цивилизация ще загине тази вечер" , и дава да се разбере, че Тръмп може да използва ядрени оръжия".

