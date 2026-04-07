Прорианската шиитска милиция „Катаиб Хизбула” освободи американската журналистка Шели Китълсън, предадоха световните агенции и АНСА.

Китълсън е на 49 години и работи на свободна практика за редица медии в САЩ и Италия, включително и за агенция АНСА. Тя беше похитена преди седмица на улица в Багдад. Според източници тя е била държана в база на „Катаиб Хизбула”, но групировката до този момент не беше обявила официално, че е отговорна за похищението.

Сега „Катаиб Хизбула” каза, че освобождава Китълсън, при условие че тя напусне страната. Групировката добави, че е взела това решение след като е оценила патриотичните позиции, заемани от досегашния иракски премиер Мохамед Шия ас Судани, но не навлезе в детайли какво точно визира.

„Катаиб Хизбула” добави, че подобна инициатива няма да се повтаря в бъдеще.

Според „Ню Йорк таймс” Китълсън е била освободена, след като от иракски затвори са били освободени няколко членове на „Катаиб Хизбула”, казаха двама иракски представители.

Редактор: Ивета Костадинова