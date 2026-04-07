Украинските въоръжени сили заявиха, че са поразили руския петролен терминал Уст Луга в Ленинградска област, предадоха „Укринформ” и „Ройтерс”.

Генералният щаб на украинските въоръжени каза, че по предварителна информация са били потвърдени щети по три резервоара за съхранение на петрол на компанията „Транснефт-Балтика“.

Ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Коваленко написа в своя публикация в Telegram, че украинските сили са поразили най-малко 30% от резервоарите за съхранение на петрол в Уст Луга.

„Най-малко 30% от резервоарите в Уст Луга бяха повредени в резултат от последните атаки срещу руското пристанище“, написа Коваленко.

Укринформ припомня, че руското пристанище бе атакувано с дронове и през март.

Редактор: Ивета Костадинова