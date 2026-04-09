Поклонението беше в Народния театър „Иван Вазов“
България се прости с една от най-ярките личности в българската музика и култура – Михаил Белчев. Поклонението пред незабравимия поет, композитор и певец беше в Народния театър „Иван Вазов“. Белчев остави трайна следа на българската сцена, а сред най-популярните песни, които сам изпълнява са „Младостта си отива“, „Не остарявай, любов“ и „Булевардът“.
Белчев остави след себе си десетки песни, изпълнени от Лили Иванова, Йорданска Христова, Васил Найденов, Веселин Маринов и много други. Сред най-популярните му песни са „Младостта си отива“, „Не остарявай любов“. Той е режисьор и на телевизионни спектакли и филми.
Съпругата му Кристина Белчева съобщи на 6 април, че големият композитор си е отишъл на 79 години. Артистичният свят в България и всички любители на хубавата музика изразиха скръбта си след смъртта му.
"Искрено вярвам, че някой ден когато Господ е решил, ще бъдем в неговото лоно. Отново ще творим това, което правехме на Земята", сподели Етиен Леви.
„През годините той ни бръкна дълбоко в душите. И така ще си остане. Изключително духовен и откровен беше. Той не пишеше по поръчка — той изразяваше своята емоция. Трябваше нещо да го развълнува, за да го отрази и да го сподели”, каза Йорданка Христова.
„Има незаменими хора и Михаил Белчев е един от тях. Бог да го прости, светъл път и да е на по-добро място”, каза Благовест Аргиров.
