Работник падна от скеле при санирането на жилищен блок в Бургас. Това е втори подобен инцидент в морския град в рамките на месец. 35-годишният мъж е починал на път за болницата. Той е имал травми несъвместими с живота, потвърждават от спешното отделение.

Работник падна от 10 метра на строителен обект в Бургас

Инцидентът е станал по обед в четвъртък в бургаския комплекс „Меден рудник“. Предполага се, че мъжът залитнал от скелето, разположено около бл. 12, и паднал от седмия етаж.

По случая ще бъде образувано досъдебно производство, което да изясни причините за трудовата злополука, довела до пореден смъртен случай. Започва и незабавна проверка от Инспекцията по труда. Уточнява се дали мъжът е пренебрегнал изискванията за безопастност и дали строителната фирма, за която е работел, му е предоставила предпазни средства.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Станимира Шикова