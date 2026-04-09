Снимка: БГНЕС
Инцидентът е станал в участъка между селата Долно Сахране и Дунавци
Тежка катастрофа отне човешки живот на Подбалканския път в участъка между селата Долно Сахране и Дунавци. Инцидентът е станал днес, малко след обяд, потвърдиха от полицията.
На мястото веднага са изпратени екипи на „Пътна полиция" и Спешна помощ. Към момента районът е отцепен заради извършване на оглед, а движението е силно затруднено.
Пътните полицаи пренасочват трафика по обходни маршрути. Причините за инцидента все още се изясняват, като се работи по няколко версии за фаталния сблъсък. Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание в района на произшествието.
Последвайте ни