„Кризата се отразява изключително тежко на нашия сектор. Към нас няма никакви съществени мерки. Участвахме в срещата с премиера и изпратихме писмо с конкретни предложения от какво се нуждаем”. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS Мариана Милтенова, която е председател на Националния съюз на градинарите в България.

„Правителството подпомогна всички производители, които имаха напълно измръзване на реколтата. Тези, които нямаха на 100% щети, не получиха никаква подкрепа. Сега те се надяват да получат някакво минимално подпомагане”, добави още тя.

Вносът задушава българските плодове и зеленчуци

По думите ѝ няма българско производство, което да бъде коректив на цената на вносната продукция. „Всеки един внесен камион с домати затваря една оранжерия. Производството на плодове и зеленчуци у нас е икономически неефективен бизнес. Хората се отказват поради тази причина”, заяви Милтенова.

„На пазарите често виждаме табели, на които пише български картофи или ябълки. На практика, доста често това не е вярно. Търговците, които са на тези пазари, са се регистрирали като земеделски производители. Те през цялата година продават вносни продукти”, алармира председателят на градинарите у нас.

