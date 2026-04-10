Експозицията отбеляза 100-годишнината от рождението на кралицата
Над 300 облекла и аксесоари от гардероба на Елизабет II бяха показани в нова изложба в Бъкингамския дворец. Експозицията, озаглавена „Кралица Елизабет II: Нейният живот в стил“, отбелязва 100-годишнината от рождението на кралицата.
Тя представя нейния стил през различните етапи от живота ѝ. В изложбата бяха включени рокли, бижута и аксесоари от почти цял век. Повече от половината експонати бяха показани за първи път. Кураторът обясни, че изложението проследява всяко десетилетие от живота на Елизабет II и включва творби на дизайнерите, работили с кралицата през годините.Редактор: Никола Тунев
