Товарен самолет беше ударен от мълния малко след излитането си от летището във Варна. Инцидентът е станал по време на гръмотевичната буря, преминала над града в следобедните часове в четвъртък.

Товарен Boeing 747-443 на Atlas Air е попаднал в зона с интензивна гръмотевична активност. Снимка от момента на удара беше публикувана в социалните мрежи от Станислав Веселинов Манолов и разпространена от Meteo Balkans.

Въпреки удара, екипажът е запазил пълен контрол над машината, а самолетът е продължил полета си без произшествия. Няма данни за пострадали хора или нанесени щети по самолета.

Съвременните самолети са проектирани така, че да издържат на удар от мълния, тъй като електрическият заряд преминава по корпуса, без да засегне критичните системи на борда.

