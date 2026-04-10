Снимка: БГНЕС, архив
Температурата в района е 0 градуса
Обилен снеговалеж на Разпети петък изненада шофьорите, които преминават през прохода „Шипка“. На места снежната покривка достига 6-7 см, а условията са типично зимни. Това причини задръствания и усложнен трафик.
От „Пътна полиция“ призоваха водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост. Пътят се поддържа непрекъснато от снегопочистваща техника, като снегорини обработват и опесъчават трасето.
Затруднено движение и закъсали коли на прохода „Петрохан“
Много от преминаващите през прохода коли вече са с летни гуми и това стана причина за образуване на колони от автомобили. Наложи се полиция да регулира трафика. Температурата в района е около 0 градуса, което допълнително усложнява пътната обстановка.
