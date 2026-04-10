Точно два дни остават до ключовите парламентарни избори в Унгария, които може да сложат край на дългогодишното управление на Виктор Орбан. В оспорвана надпревара, с нов политически играч в лицето на Петер Мадяр, страната е изправена пред избор между досегашния курс и промяната. Какво показват анализите и накъде върви Будапеща?

Виктор Орбан може да загуби властта след близо 16 години начело на Унгария, сочат последните проучвания преди вота на 12 април. Основният му опонент и бивш съюзник - Петер Мадяр, бързо набра популярност и вече води според част от сондажите.

"От миналото лято балансът на силите е замразен. В момента е много трудно да си представим какво още могат да направят, за да привлекат нови гласоподаватели или поне да върнат предишните, които ги напуснаха през последните години", казва анализаторът Робърт Ласло.

Кампанията е силно поляризирана – управляващите говорят за стабилност, а опозицията залага на промяна и по-тясно сътрудничество с Европа.

"Зеленски трябва да разбере, че това не е игра, а въпрос от съществен интерес за унгарците. Нито едно решение в полза на Украйна няма да бъде подкрепено от Унгария, докато въпросът с петрола не бъде уреден“, заяви Орбан.

Икономическият застой и високата инфлация допълнително засилват напрежението преди вота.

"Ние сме членове на европейския клуб и западния свят, дори вие да фантазирате за икономическа неутралност, дори да предпочитате да говорите за глобални системни промени, а не за реалните проблеми на унгарския народ“, казва лидерът на ТИСА и фаворит на изборите Петер Мадяр.

"Не очаквам коренна промяна в отношенията с ЕС, но можем да видим по-конструктивна връзка с Брюксел. Мадяр вече каза, че първата му спирка ще бъде Варшава, след това Виена и накрая Брюксел. Там най-големият въпрос ще бъдат замразените фондове на ЕС. Той може и ще изпълни условията за върховенство на закона“, уточнява анализаторът Ричард Демени.

Орбан защитава модела си на управление и твърда линия по ключови въпроси като миграцията, отношенията с Европейския съюз и войната в Украйна, както и позицията срещу допълнителна финансова помощ за Киев. От своя страна Мадяр обещава реформи, борба с корупцията и по-тясно сътрудничество с европейските партньори.

Вотът на 12 април може да се окаже повратен момент не само за Унгария, но и за политическия баланс в Европа.