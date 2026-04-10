Френският президент Еманюел Макрон се срещна днес във Ватикана с папа Лъв XIV, близо година след избирането на американския понтифик.

Основен акцент в разговорите бе ситуацията в Близкия изток, като двамата изразяват обща загриженост за обстановката в Ливан.

От партията на Еманюел Макрон до независима победа: Българка стана кмет на френски град (ВИДЕО)

Макрон и съпругата му Брижит пристигнаха тази сутрин в Апостолическия дворец, където бяха приети на аудиенция от папата. След това е предвидена среща и с държавния секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин.

Това е четвъртата папска аудиенция за Макрон в рамките на двата му президентски мандата. Той вече е бил три пъти при папа Франциск, който почина миналата година.

От Елисейския дворец посочват, че основната цел на визитата е обсъждане на възможни решения на кризата в Близкия изток. Специално внимание е отделено на Ливан, който въпреки относителното затишие на други фронтове остава под напрежение след последните бомбардировки - тема, която е във фокуса както на папата, така и на френския президент.

