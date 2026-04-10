Канадският премиер Марк Карни се свърза с екипажа на „Артемис II". По време на разговора той изрази гордостта на канадците от участието на страната в международната мисия.

„Развълнуван съм, че имам възможността да разговарям с вас, Джереми, и с целия екипаж. Всички наблюдаваме мисията и сме вдъхновени от това, което направихте”, заяви Марк Карни.

На борда на капсулата са астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джереми Хансен.

"Артемис II" се завръща на Земята



„Очакваме с нетърпение да споделим всички открития, снимки и преживявания с хората в Канада, когато се върнем. Ако трябва да определя с една дума екипната работа, тя ще бъде желание. То е ключова съставка за успеха на всеки екип”, заяви Виктор Глоувър.

Астронавтите подчертаха, че именно сътрудничеството между различните държави прави подобни мисии възможни.

„Напълно съм съгласна с колегите си. Това е пример за това как, когато работите заедно, може да стигнете много по-далеч”, каза Кристина Кох.

„Преди мисията ми до Международната космическа станция през 2014 г. преминах обучение в Канадската космическа агенция в Монреал. Само за седмица там създадох приятелства за цял живот. За мен е чест да служа редом с канадски астронавти като Джереми Хансен”, каза Рийд Уайзман.

„Много канадци искат да чуят само едно - че предпочитате кленов сироп пред течен шоколад върху палачинките”, пошегува се Карни.

„Абсолютно! Мога веднага да изпратя Кристина да донесе сиропа, имаме такъв на борда”, отвърна Джереми Хансен.

Но зад шегите стои сериозна мисия. „Артемис II" е ключова стъпка към бъдещи кацания на Луната и подготовката за полети до Марс. Хансен подчерта, че понякога е важно да се поемат и рискове. „Рискът е необходим, но трябва да бъде премерен и добре обмислен. Важно е решенията да се вземат заедно. Понякога ще има провали, но не трябва да се спира дотам – трябва да продължим напред и да се учим от тях”, каза Джереми Хансен.

10-дневната мисия трябва да приключи с кацането на космическата капсула близо до Сан Диего в петък.

