Руският президент Владимир Путин каза на своя ирански колега Масуд Пезешкиан, че е готов да посредничи в усилията за постигане на мир в Близкия изток, съобщи Кремъл.

„Владимир Путин подчерта готовността си да продължи да улеснява търсенето на политическо и дипломатическо решение на конфликта и да посредничи в усилията за постигане на справедлив и траен мир в Близкия изток“, се посочва в съобщението на Кремъл за разговора.

