Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-рото Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък.

Срещите в сградата на президентството ще бъдат през около час. Първата консултация ще бъде с „Прогресивна България” в 10:30 часа. След края на консултациите в късния следобед изявление ще направи и президентът Илияна Йотова.

В сряда е почивен ден, а очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на „Прогресивна България”. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

