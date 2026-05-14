България представена от певицата DARA и песента "Бангаранга" откри ударно втория полуфинал на Евровизия.

Тя излезе на сцената под номер 1 сред изпълнителните и буквално взриви публиката. Певицата се изправя срещу представителите на други 14 държави, за да достигне до финала в събота.

Името на песента идва от ямайски жаргон и означава "хаос" и "бунт". Еуфорията и очакванията за силно представяне на страната стават все по-големи. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Иначе песента е вдъхновена от кукерския ритуал, при който мъже, облечени в костюми, звънци и кожи обикалят селата в началото на годината и вдигат най-големия шум, който човек може да си представи.

Според букмейкърите България ще участва в по-силния полуфинал, което означава, че битката за попадане сред 10-те най-добри песни ще е ожесточена. Ако съдим по същите оценки на букмейкърите България има 90% шанс да се класира на големия финал. Колкото до крайния победител, там прогнозите сочат, че най-големи шансове има Финландия, следвана от Гърция, Дания, Австралия и Израел. България към момента е на 9-о място според прогнозите.

От България нямаме право да гласуваме за нея, но това могат да направят нашите сънародници зад граница.

Тази година Кристиан Костов се завръща на Евровизия. Той изведе страната ни до историческото второ място през 2017 г. Тази година е сред специалните гост-звезди на големия финал.

"Нямам търпение да пея и аз за вас. Ще пея на френски. Сега ще репетираме за първи път за финала. Хората мислят, че е най-доброто представяне, аз лично мисля така също", каза за NOVA Кристиян Костов.

Вчера, по време на репетицията преди полуфинала DARA получи най-висока оценка в класацията на акредитираните журналисти на конкурса и е сред фаворите да се класират на големия финал в събота. Според експертите ритъмът на песента е силен, припевът се помни лесно и е насочен към масовата публика.

"С всяко едно излизане на сцената DARA се чувства все по-добре и все по-спокойна. Шокирана съм от енергията, която произвежда в момента, защото дните ѝ са разграфени, става в 6:00, отива на фитнес, след което в 8:00 има работа с вокален педагог всеки ден", каза музикалният продуцент Саня Армутлиева.

Според нея неслучайно тя ще излезе във втория полуфинал под номер едно.

"Още в момента, в който се появи тя просто вдига публиката и започва да танцува и пее с нея. В залата се ражда съвсем различна атмосфера“, каза още тя.

Увереност в успеха на родната представителка изрази и президентът Илияна Йотова.

„В 22 ч. огромната ни подкрепа и енергия ще бъдат заедно с DARA на сцената на Евровизия! Вярваме в успеха ти, мило момиче! Вече заемаш първо място в сърцето на цяла България! Ще завладееш и цяла Европа“, написа тя в официалния си профил във Facebook.

Йотова припомни още, че младата изпълнителка има и мощната подкрепа на сънародниците ни зад граница, които ще гласуват за нея.

Министърът на културата Евтим Милошев е провел телефонен разговор с DARA. Той ѝ е пожелал успех и увереност и предаде поздравления за целия екип, подготвил българското участие.

Милошев подчерта, че участието на България в конкурса е важна възможност за представяне на съвременната българска музика пред международна аудитория, а самата Дара е харизматичен артист, който носи енергията на новото поколение. „Българите сме сила, когато сме единни и се подкрепяме“, заяви културният министър.