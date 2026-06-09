Снимка: БГНЕС
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Комисията се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат
Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители.
ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така според указа на Йотова „Прогресивна България“ ще имат 7 представители, ГЕРБ-СДС трима.
Президентът започва процедурата за избор на нов състав на ЦИК
„Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на двама представители. Две ще бъдат и номинациите на ДПС, а „Възраждане“ има право на един представител.Редактор: Ивета Костадинова
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