Софийският градски съд разгледа делото за регистрация на партия „Прогресивна България“ и ще се произнесе в срок по заявлението за включването ѝ в регистъра на политическите партии. Искането бе внесено на 19 май от премиера Румен Радев.

Делото беше гледано в открито съдебно заседание, след което съдът трябва да се произнесе в законоустановения 14-дневен срок.

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Адвокат Стефан Вълчев, който представлява „Прогресивна България“, поиска от съда да бъде уважена внесената молба за регистрация. „Съобразили сме се със закона за политическите партии, представени са всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост“, каза Вълчев.

Прокурор Милен Ютеров от Софийска градска прокуратура заяви, че са спазени изискванията на закона за политическите партии. „Не съществуват пречки да бъде вписана „Прогресивна България“ като политическа партия в регистъра на политическите партии“, посочи той.

Молбата за вписване дойде месец след участието на формацията в парламентарните избори на 19 април, когато тя се яви като коалиция, включваща ПП „Социалдемократи“, „Социалдемократическа партия“ и „Движение Нашият Народ“. След вота коалицията спечели мнозинство в Народното събрание, което отвори пътя към официалното ѝ институционализиране като партия.

Редактор: Цветина Петкова